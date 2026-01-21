In Sachsen-Anhalt haben über 9.000 unter 25-Jährige weder Arbeit noch Ausbildung. Zeitgleich bleiben viele Stellen im Land unbesetzt. Welche Rolle die Wirtschaftsflaute und die Migration dabei spielen und warum jungen Menschen der Berufseinstieg häufig schwer fällt.

Trotz vieler freier Stellen: Mehr junge Menschen in Sachsen-Anhalt ohne Job

Obwohl in Sachsen-Anhalt viele Betriebe offene Stellen für junge Menschen haben, steigt die Jugendarbeitslosigkeit im Land.

Halle/MZ - In Sachsen-Anhalt steigt die Zahl junger Menschen, die weder einem Beruf nachgehen noch eine Ausbildung oder ein Studium absolvieren. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im vergangenen Jahr landesweit rund 9.000 der unter 25-Jährigen arbeitslos. Das sind etwa 800 junge Arbeitslose mehr als im Vorjahr und 1.000 mehr als noch vor zehn Jahren.