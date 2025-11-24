Peter Schneider aus Halle erhielt 2024 die Diagnose Lungenkrebs mit vielen Metastasen. Er ist einer der häufigsten Karzinome, wird aber oft spät erkannt. Wie die Erkrankung die Sicht des 78-Jährigen auf das Leben verändert hat.

Zuerst spürte Michael Schneider nur leichte Schmerzen in der Schulter, aber das war schon der Krebs. Er hat seine Erkrankung angenommen, sagt er.

Einmal hatte Peter Schneiders dreijähriger Enkel zur Pflegekraft zu Hause gesagt: „Hey! Was machst du mit meinem Opa?“ Die Empörung in der Stimme war deutlich, erzählt der 78-Jährige. „Da merkt man, wie sehr es alle beschäftigt und auch traurig gemacht hat.“ Heute seien die täglichen Wechsel der Beutel mit Zusatznahrung, die Tabletten, die Immuntherapie alle drei Wochen so etwas wie normal geworden. Vor eineinhalb Jahren wurde bei Peter Schneider aus Halle Lungenkrebs diagnostiziert. Es hatten sich bereits Metastasen in der Nebenniere, im Knochen und im Kopf gebildet.