Ostdeutschlands größter Grundversorger senkt ab kommendem Jahr den Gaspreis. Wer Wärmepumpe oder Nachtspeicherofen nutzt, muss hingegen tiefer in die Tasche greifen. Wer was zahlen muss und welche Gründe es dafür gibt.

Teurer Winter für Wärmepumpen-Nutzer: Wie sich die Heizkosten in Sachsen-Anhalt entwickeln

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Die Energiekrise schürte im vergangenen Jahr die Angst vor horrenden Kosten, nun können viele Kunden aufatmen: Das Heizen wird für viele Menschen in Sachsen-Anhalt im kommenden Jahr günstiger. Die EnviaM-Tochter Mitgas senkt die Preise für Gas ab Januar spürbar. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. „Für die Kunden bedeutet das in der Heizsaison eine Entlastung“, sagte EnviaM-Vertriebsvorstand Patrick Kather. Der Strompreis bleibt bei Ostdeutschlands größtem Grundversorger hingegen konstant. Wer mit einer Wärmepumpe oder einem Nachtspeicherofen heizt, muss sich indes auf steigende Kosten einstellen.