Mit Alice Weidel will die AfD in Halle in den Bundestagswahlkampf starten. Mehrere tausend Gegendemonstranten werden erwartet. Kommt es zu Szenarien wie jüngst beim Bundesparteitag in Riesa?

Halle/MZ - Erst Sachsen, nun Sachsen-Anhalt: Nach ihrem Bundesparteitag vor knapp zwei Wochen in Riesa will die AfD am kommenden Sonnabend in Halle in den Bundestagswahlkampf starten – und wie in Riesa, ist Protest bereits angekündigt. Mit mehreren tausend Gegendemonstranten ist zu rechnen, die AfD selbst erwartet rund 4.500 Anhänger in der halleschen Messe. Alexander Schierholz gibt einen Überblick.