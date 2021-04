Der Staat zahlt Millionen an Investoren. Finanzminister Richter erwägt daher den Neubau von zwei Ministerien. Am teuersten ist jedoch ein Vertrag in Halle.

Magdeburg - Drastisch steigende Mietzinsen in den Großstädten zwingen die Landesregierung zu einer Neuausrichtung bei der Unterbringung der Verwaltung. Finanzminister Michael Richter (CDU) will Mietzahlungen langfristig reduzieren und stattdessen verstärkt landeseigene Immobilien nutzen. Für zwei Ministerien erwägt er sogar Neubauten: für das Umweltressort, das jährlich 1,1 Millionen Euro Kaltmiete verschlingt, und das Wirtschaftsministerium, für das 900.000 Euro fällig werden.

Beide Gebäude gehören privaten Investoren. Noch höher sind die Ausgaben für das Bildungs- und das Verkehrsministerium, die in einer früheren preußischen Kaserne untergebracht sind. Die Jahreskaltmiete beträgt 2,6 Millionen Euro. Das Geld geht auch hier an einen Investor, der das einstige Militärgelände übernommen und saniert hatte.

Behörden kämpfen mit immer höheren Mieten

Das Finanzministerium ist alarmiert durch die deutlich steigenden Mieten für Büro-Immobilien. Nach einer internen Analyse zahlte das Land 2019 für alle Mietverträge durchschnittlich 7,58 Euro je Quadratmeter, kaum mehr als in den Jahren zuvor. Die aktuellen Mietangebote hingegen liegen in Magdeburg im Schnitt bei 15 Euro, in Halle sogar bei 19 Euro.

Ein der MZ vorliegendes Unterbringungskonzept aus dem Haus von Minister Richter schlägt daher langfristig für mehrere Behörden neue Standorte vor. Am Dienstag wird das Papier in der Kabinettssitzung beraten. Für das Umweltministerium etwa wird als „Vorzugsvariante“ ein Neubau empfohlen. Das sei die „deutlich ökonomischste Unterbringungsmöglichkeit“, heißt es in dem Konzept. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 37 Millionen Euro. Bekäme der Neubau zusätzliche Stockwerke, um auch das Wirtschaftsministerium mit aufzunehmen, läge der Baupreis bei rund 43 Millionen Euro. Summiert man die aktuellen Mietzahlungen beider Häuser - ohne zu erwartende Mieterhöhungen - hätte sich ein großer Neubau nach 22 Jahren rentiert.

Eine vor Jahrzehnten vereinbarte Kaufoption hat das Land bereits genutzt. Im Oktober wechseln die Gebäude des Verkehrs- und des Bildungsministeriums den Besitzer. Nach MZ-Informationen werden dafür rund 30 Millionen Euro fällig. Rechnet man die derzeitige Miete hoch, amortisiert sich der Kauf nach zwölf Jahren.

Allein Justizzentrum Halle kostet jedes Jahr 3,6 Millionen Euro Miete

Bei seinen Prüfungen hat sich das Finanzministerium auf Anmietungen mit jährlichen Kosten von mehr als 125.000 Euro konzentriert. Allein in Magdeburg gibt es zwölf Verträge, die diese Summe überschreiten. Besonders hoch ist die Miete für das dortige Justizzentrum. Das neogotische Gebäude wurde für die Reichspost errichtet, später privatisiert und kostet das Land jährlich 2,3 Millionen Euro Miete.

Den teuersten Vertrag hat das Land allerdings in Halle abgeschlossen: Jährlich 3,6 Millionen Euro kostet die Unterbringung des Justizzentrums in der Thüringer Straße. Bezogen wurde das Gebäude 1998, errichtet wurde es von einem Investor. 2007 wurde es für 56 Millionen Euro verkauft, auch danach wechselte es mehrfach den Eigentümer. Der aktuelle Mietvertrag läuft bis 2030. Nach MZ-Informationen wurde die Immobilie dem Land zum Kauf angeboten.

Vorschläge enthält das Unterbringungskonzept für Dutzende Behörden im ganzen Land, Zeitpläne jedoch nicht. Konkrete Beschlüsse müsste die Landesregierung gesondert fassen. Dabei wird das Geld immer knapper: Die Steuereinnahmen sind wegen der Corona-Krise eingebrochen, die Regierung hat sämtliche Rücklagen verbraucht und große Bauvorhaben bereits angeschoben. Dazu zählt etwa das neue Gefängnis in Halle für geschätzt 270 Millionen Euro. (mz/Hagen Eichler)