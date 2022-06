Sputnik Spring Break 2022: Super Stimmung, tolles Wetter - Veranstalter sehr zufrieden

Zehntausende Besucher haben das Festival Sputnik Spring Break 2022 auf der Halbinsel Pouch am Großen Goitzschesee besucht. Wir zeigen noch einmal die schönsten Bilder.

Besucher feiern nach der Eröffnung der Mainstage auf dem Spring Break Festival am Goitzschesee in Pouch.

Bitterfeld/Pouch/DUR - Das Sputnik-Spring-Break-Festival 2022 ist Geschichte: Nach drei richtig heftigen Tagen und Nächten kehrt auf der Halbinsel an der Goitzsche bei Pouch nun wieder Ruhe ein.

Das Spring Break Festival am Goitzschesee in Pouch: Blick auf die Hauptbühne. Foto: Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild

Das DJ-Duo Gestört aber Geil auf dem Spring Break Festival am Goitzschesee in Pouch. Foto: Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild

Von Mittwoch vor Pfingsten an feierten teilweise mehrere Zehntausend Fans ein rauschendes und ausgelassenes Fest vom 3. bis 6. Juni 2022 am Goitzschesee.

Besucher auf dem Weg zur Mainstage auf dem Spring-Break-Festivalgelände am Goitzschesee in Pouch. (Foto: dpa)

Rund 25 000 Besucher kamen zum Sputnik Spring Break 2022. Foto: Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild

Mit den umjubelten Auftritten des Australiers Timmy Trumpet und der Berliner Band Seeed endete am Sonntag die #SSB22-Party. Trumpet heizte den Fans noch richtig ein und brachte die Stimmung vor dem abschließenden Feuerwerk noch einmal zum Kochen.

Raf Camora auf der MainStage während des Sputnik Springbreak Festival 2022. Foto: IMAGO/Hartmut Bösener

Apache 207 während des Sputnik Springbreak Festival 2022 auf der Bühne. IMAGO/Hartmut Bösener

Wieviele Fans genau beim SSB22 am Goitzschesee feierten ist noch offen, doch die Veranstalter zeigten sich nach drei tollen Festival-Nächten hochzufrieden und schätzen die Besucherzahl auf rund 25.000. Die Stimmung sei nach den vergangenen beiden „mageren“ Jahren ausgelassen gewesen. Aufgrund der Corona-Pandemie war die Veranstaltung 2020 und 2021 ausgefallen.

Die ersten Festivalbesucher entern das Sputnik Springbreak Festival 2022. Foto: IMAGO/Hartmut Bösener

Besucherinnen aus Leipzig feiern nach der Eröffnung der Mainstage auf dem Spring Break Festival am Goitzschesee in Pouch. Foto: Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild

Es habe keine größeren Vorkommnisse von Einsatzkräften oder Organisatoren gegeben. Nur wenige Personen mussten überhaupt medizinisch versorgt werden – niemand wegen ernsthafter körperlicher Gebrechen.

Finch Asozial beim Sputnik Springbreak Festival 2022 auf der Bühne. Foto: IMAGO/Hartmut Bösener

Majan beim Sputnik Springbreak Festival 2022. Foto: IMAGO/Hartmut Bösener

Mit der Sputnik DJ Opener Show begann am Donnerstag das offizielle SSB-Programm. Es folgten Toby Dee, Passy, Jassy Pollnik, John Dee, Waxx, IAmYellow und Clixx.

Am Freitag feierten dann gut 20.000 Fans vor der Hauptbühne mit bekannten Musikern wie Majan, Finch, Capital Bra, SDP, OBS I, Ostblockschlampen und Steve Aoki. Während auf der "Electronic Stage" Musiker wie Daniel Jäger, Marcus Meinhardt, Moonbootica, Lexy & K-Paul, Marika Rossa, Pappenheimer und Levt unterhielten. Weitere Acts begeistereten an der "Freshbar" und "Clubstage".

Besucher aus Leipzig feiern zum Grand Opening auf dem Spring Break Festival am Goitzschesee in Pouch. Foto: Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild

Am Samstag folgte dann die nächste Runde: Die Tore des Festivalgeländes öffneten um 18 Uhr mit der Band Madstep auf der Hauptbühne. RAF Camora sorgte anschließend für Stimmung. Der nigerianisch-deutsche Rapper Kelvyn Colt heizte der Menge ein. Vor der Bühne wurde regelrecht getobt. Nach ihm sorgte das DJ-Duo und Springbreak-Urgestein Gestört aber Geil für beste Laune während des Sonnenuntergangs. Es folgten Raf Camora, bevor der deutsch-türkische Rapper Apache 207 performte.

Festivalbesucher vor der MainStage beim Sputnik Springbreak Festival 2022. Foto: Hartmut Boesener

Wie immer wurde beim Spring Break Festival auch auf dem Zeltplatz wild gefeiert. Foto: Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild

Am Sonntag waren auf dem SSB-Festival den Angaben des Veranstalters zufolge auch die Tagestickets ausverkauft. "Alle großen Regengebiete sind an uns vorbeigezogen, wir hatten tolles Wetter", sagte der Sprecher gegenüber dpa. Die Besucher konnten wieder direkt auf dem Gelände zelten. Die Abreise am Montag sei insgesamt gut verlaufen. Ein wenig Stau beim Verlassen der Insel sei normal.