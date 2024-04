Von Linda May van Bui

Die Spargel-Saison hat begonnen, jedoch dauert sie nur wenige Wochen an. Ob weiß, grün oder violett – jede Sorte kann in unterschiedlichen Varianten zubereitet werden. Doch was muss bei Kauf, Verzehr und Aufbewahrung beachtet werden?

Spargel: Saison in Sachsen-Anhalt startet - Wissenswertes zu Lagerung, Zubereitung und Co.

Halle (Saale). Kleine Buden an den Straßen Sachsen-Anhalts öffnen ihre Verkaufsfenster: Es gibt Spargel. Doch bis das saisonale Frühjahrsgemüse auf die Teller kommt, gilt es einiges zu berücksichtigen. Das fängt bereits beim Kauf an den regionalen Ständen an.

Spargel wird von den Meisten klassisch gekocht und mit einer cremigen Hollandaise serviert. Aber auch für Salate, Quiches oder Aufläufe wird er gern verwendet. Durch seinen hohen Anteil an Vitamin C und E, ist das leckere Saisongemüse gleichzeitig ein Fitmacher. Manchmal kann es vorkommen, dass Spargel nicht so gut schmeckt wie erwartet. Dabei können diese Tipps helfen.

Wie erkenne ich frischen Spargel?

Wichtig ist vor allem, dass der Spargel angenehm duftet und noch leicht glänzt. Die Stangen selbst sollten keine Risse aufweisen und die Köpfe möglichst geschlossen sein. Ein wichtiges Indiz für Frische ist auch die Biegsamkeit. Wirklich frischer Spargel bricht sofort, er sollte sich nicht biegen können. Zu guter Letzt ist auch ein Blick auf die Enden der Stangen ratsam. Sind diese bereits bräunlich verfärbt oder wirken holzig und trocken, sind das Anzeichen für weniger gut schmeckenden Spargel.

Wie wird Spargel richtig gekocht?

Sollten beim Kauf noch Erdreste am Spargel haften, ist es wichtig die Stangen gründlich zu waschen. Danach werden die holzigen Enden abgeschnitten – diese sind meist knapp zwei Zentimeter lang. Der Spargel sollte dann, beginnend unter dem Kopf, geschält werden. Das ist mit einem klassischen Sparschäler oder auch einem extra Spargelschäler möglich. Sind die Stangen soweit vorbereitet, können sie auch schon ab ins heiße Wasser. An folgenden Zeiten kann sich orientiert werden:

Weißer und violetter Spargel: 15 bis 20 Minuten (je nach Dicke)

Grüner Spargel: Maximal 10 Minuten

Das Gemüse sollte nicht in sprudelndem Wasser gekocht werden. Ein leichtes Simmern ist schonender. Etwas Butter, eine Prise Salz und Zucker runden den Geschmack ab. Grüner Spargel kann auch direkt gebraten und verwendet werden – das Vorkochen ist bei dieser Sorte nicht zwingend notwendig.

Wie lange kann ich Spargel aufbewahren?

Oftmals kommt es vor, dass frisch gekaufter Spargel für ein oder zwei Portionen zu viel wäre. Dann bleibt ein Rest über, der bis zu vier Tage aufbewahrt werden kann. Die Art der Lagerung ist bei weißem und grünem Spargel jedoch unterschiedlich.

Weißer Spargel: in ein feuchtes Geschirrtuch wickeln und in den Kühlschrank legen

Grüner Spargel: Stehend in ein kaltes Glas Wasser und in den Kühlschrank stellen

Rezeptidee: Spargel mit geschmorten Tomaten, Zwiebeln und Basilikum

Wo kann ich in Sachsen-Anhalt Spargel kaufen?

Informationen und Auskünfte zum Spargelverkauf gibt es auf den Webseiten einzelner Spargelhöfe.