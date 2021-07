So wird das Wochenend-Wetter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/dpa - Am Himmel über Sachsen-Anhalt hängen zum Wochenende meist dichte Wolken. Der Freitag beginnt jedoch zunächst sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf ziehen jedoch Quellwolken auf, es bleibt allerdings trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 28 Grad, im Harz auf bis zu 25 Grad.

Am Samstag gibt es dann einen Sonne-Wolken-Mix mit einzelnen Schauern am Nachmittag in der Altmark. In den übrigen Teilen Sachsen-Anhalts bleibt es dem DWD zufolge trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad. Auch am Sonntag bleibt es überwiegend trocken, jedoch hängt tagsüber erneut eine dichte Wolkendecke über Sachsen-Anhalt. Die Temperaturen liegen in der Spitze bei 25 Grad, im Harz bei 23 Grad.