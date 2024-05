Die Geburten in Sachsen-Anhalt sinken auf einen Tiefstand. Krisen und gesellschaftliche Entwicklungen dämpfen den Kinderwunsch. Was ein Experte jetzt fordert.

Halle/MZ. - Windel, Nuckel, Kinderwagen – in Sachsen-Anhalt werden diese Produkte immer seltener benötigt. Denn die Zahl der Geburten ist auf einem Tiefstand. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 13.550 Babys im Land geboren. Das waren 960 Kinder weniger als 2022. „Die Geburtenrückgänge zeigen das Ausmaß eklatanten und parteiübergreifenden Politikversagens“, kritisiert der in Sachsen-Anhalt lebende Soziologe Andreas Siegert.