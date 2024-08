Nachfrage nach Beratung hoch Zahl der Scheidungen sinkt: Harmonische Zeiten in Sachsen-Anhalts Haushalten?

In Sachsen-Anhalt scheitern immer weniger Ehen. Harmonische Zeiten also? Was die Statistik aussagt und was nicht – und ob das verflixte siebte Jahr tatsächlich eine Rolle spielt.