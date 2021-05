Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt sinkt - Magdeburg unter 100

Ein Apotheker nimmt in einem Nebenraum bei einer Frau einen Abstrich in der Nase vor.

Berlin/Magdeburg - In Sachsen-Anhalt entwickelt sich die Sieben-Tage-Inzidenz weiter rückläufig. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag der Wert am Sonntagmorgen (Stand: 3.10 Uhr) bei 160,6 - nach 168,9 am Samstag und 173 am Freitag. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche an.

Insgesamt wurden für das Bundesland 360 Neuinfektionen und 2 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Als einzige unter den 14 Landkreisen und kreisfreien Städten Sachsen-Anhalts rutschte die Stadt Magdeburg wieder unter den kritischen Wert von 100 (97,7). Den höchsten Wert wies das RKI für den Burgenlandkreis (224,8) aus.

Bleibt die Corona-Inzidenz für sieben Tage unter dem jeweiligen Schwellenwert, kann gelockert werden. Unter 100 gilt die Bundes-Notbremse nicht mehr, das heißt Ausgangssperren und die strengen Kontaktbeschränkungen werden ausgesetzt. Geschäfte dürfen regulär öffnen, Unterricht normal stattfinden. Bei einer Inzidenz von Dauerhaft unter 150 dürfen Geschäfte mit Terminvergabe öffnen, unter 165 bleiben Schule und Kitas offen. (mz/dpa)