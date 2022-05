Sex mit Häftling: Polizei prüft Missbrauchsverdacht gegen Beamtin

Magdeburg/MZ - Im Fall der aufgeflogenen Affäre zwischen einer Gefängnismitarbeiterin in Burg (Jerichower Land) und einem Häftling ermittelt die Polizei wegen sexuellen Missbrauchs. Im Fokus der Ermittler steht die suspendierte JVA-Beamtin. Die Polizeiinspektion Stendal bestätigte der MZ am Freitag: „Es wird wegen des Verdachtes des sexuellen Missbrauches eines Gefangenen gegen eine Mitarbeiterin der JVA Burg ermittelt.“ Gleichzeitig betonten die Ermittler: „Nicht jede sexuelle Handlung zwischen Gefangenen und Bediensteten stellt auch eine Straftat dar.“ Aktuell werde daher geprüft, „ob überhaupt eine strafbare Handlung vorliegt“, so die Polizei in Stendal.

