Lkw-Inferno zwischen Theeßen und Burg Mit Video: Nach Unfall mit 2 Toten auf der A2: Ermittlungen zur Ursache laufen - Sperrung Richtung Berlin aufgehoben

Nach dem schweren Unfall samt Explosion auf der A2 bei Burg sind die Toten geborgen, Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei arbeiten an der Aufnahme des Unfalls sowie an der Bergung der Unfallstelle. In Richtung Berlin rollt der Verkehr wieder.