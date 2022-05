Schwer verletzter Wolf in Sachsen-Anhalt getötet

Wölfe breiten sich in Sachsen-Anhalt immer weiter aus. Nun musste ein verletztes Tier notgetötet werden.

In der Nähe von Bindfelde (Stendal) ist am Sonntag ein schwer verletzter Wolf getötet worden. Nach Angaben des Landesamtes für Umweltschutz handelt es sich dabei um eine sogenannte Nottötung. Demnach hatten Anwohner das verletzte Tier am Sonntagvormittag entdeckt und das Wolfskompetenzzentrum des Landes informiert.