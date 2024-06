An der Polizei-Fachhochschule in Aschersleben sind Dutzende Waffen unauffindbar, darunter auch scharfe Gewehre. Neue Überprüfungen des Rechnungshofes entsetzen Sicherheitsexperten.

An Sachsen-Anhalts Polizei-Hochschule sind Dutzende Schusswaffen verschwunden

An Sachsen-Anhalts Polizei-Hochschule sind Dutzende Schusswaffen verloren gegangen. Sicherheitsexperten sind besorgt über das Sicherheitsrisiko bei der Polizei in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/MZ - An Sachsen-Anhalts Polizei-Fachhochschule in Aschersleben (Salzlandkreis) sind scharfe Schusswaffen spurlos verschwunden. Das hat eine kurzfristige Untersuchung des Landesrechnungshofes ergeben, wie die Prüfbehörde am Donnerstag mitteilte.