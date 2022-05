Schüsse auf Moschee in Halle: Polizei sichert Handy und Computer

Halle/Magdeburg/MZ - Nach Schüssen mit einem Luftgewehr auf islamische Gebetsräume in Halle-Neustadt hat die Polizei Computer, Handy und Datenträger des 55-jährigen Verdächtigen sichergestellt. So solle die mögliche Tatmotivation aufgeklärt werden, erklärte die Staatsanwaltschaft Halle am Mittwoch auf MZ-Anfrage. „Die Auswertung der Datenträger dauert an“, sagte Behördensprecher Dennis Cernota. „Sie kann noch einige Zeit in Anspruch nehmen.“ Zuvor hatte Sachsen-Anhalts Justizministerium im Rechtsausschusses des Landtag über die bisher nicht öffentlich bekannte Razzia berichtet.

