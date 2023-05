Schulen in Sachsen-Anhalt Kampf für die Jogginghose in Köthen: Schüler wollen Kleidungsvorschrift verhindern

Am Gymnasium in Köthen soll festgeschrieben werden, was als angemessene Kleidung gilt. Die Schülervertreter wollen das verhindern. Dazu haben sie ihre Mitschüler befragt – mit einem eindeutigen Ergebnis.