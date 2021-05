Schon vier Landkreise in Sachsen-Anhalt melden Inzidenz unter 50

Halle (Saale) - Die Corona-Zahlen in Sachsen-Anhalt bewegen sich weiter in die richtige Richtung. Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut bereits für vier Landkreise eine Inzidenz von unter 50. Die Börde und Anhalt-Bitterfeld unterschritten bereits die Marke von 35. Das könnte weitere Lockerungen bedeuten. Details zur neuen Corona-Verordnung will die Landesregierung am frühen Nachmittag vorstellen.

Lediglich der Landkreis Harz wies am Donnerstag noch eine Inzidenz von knapp über 100 auf. Alle anderen Landkreise liegen darunter. Das bedeutet, dass in den kommenden Tagen in den meisten Landkreisen die sogenannte „Bundesnotbremse“ nicht mehr gilt. Dafür muss die Inzidenz fünf Werktage hintereinander unter 100 liegen.

Halle hat diesen Wert am Donnerstag erreicht, kann also ab Samstag die Ausgangssperre beenden und die Außengastronomie wieder öffnen. Auch der Burgenlandkreis und der Saalekreis, die noch vor Kurzem Inzidenzen von deutlich über 200 aufwiesen, sind inzwischen deutlich zweistellig und können bei anhaltend positiver Entwicklung in der kommenden Woche lockern.

Die landesweite Inzidenz wurde am Donnerstag mit 62,9 angegeben. Damit steht Sachsen-Anhalt derzeit besser da als Baden-Württemberg, Hessen oder Sachsen. Lediglich Thüringen weist derzeit noch eine Inzidenz von über 100 auf.

Es wurden 275 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Zudem wurden sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert. In den Krankenhäusern des Landes waren noch 79 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt, von denen 49 künstlich beatmet werden mussten, wie die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin mitteilte. (mz/dpa)