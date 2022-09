Schneisen, Satelliten und Sensoren - so sollen Feuer künftig verhindert werden

Am 3. September war der Brand unterhalb des Brockens ausgebrochen. Neun Tage dauerten die Löscharbeiten.

Wernigerode/MZ - Um Großfeuer wie zuletzt unterhalb des Brockens künftig zu verhindern, haben das Land, der Landkreis Harz sowie die Stadt Wernigerode und der Nationalpark Harz am Freitag mehrere Maßnahmen vorgestellt. In der sogenannten „Wernigeröder Erklärung“ ist festgehalten, welche Präventionsschritte bis zum kommenden Jahr unternommen werden sollen. Forstminister Sven Schulze (CDU) sprach von einem „Meilenstein in der Brandprävention“.