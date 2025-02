Mehr Ruhe im Kopf: Bei Angela Kawohl aus Elbingerode ist das nur selten möglich. Sie leidet an Schlafstörungen – und will etwas ändern.

Angela Kawohl hat es sich bequem gemacht. Sie sitzt im hellen T-Shirt am Wohnzimmertisch in Elbingerode (Harz), hinter ihr sind Pflanzen und Vasen auf einem Regal zu sehen. Sie blickt mit einem Lächeln in die Kamera : „Heute ist ein guter Tag“, sagt sie. „Ich habe das erste Mal seit sechs Wochen durchgeschlafen. Wahrscheinlich war ich einfach zu kaputt.“ Die 55-Jährige mit modernem Kurzhaarschnitt und Brille hat anstrengende Wochen hinter sich, auch weil sie auf der Arbeit oft einsprang. Deshalb kann sie nun nur kurz zwischen Feierabend und Einkaufen in einem Videotelefonat von sich erzählen. Kawohl leidet seit drei Jahren an Schlafstörungen. Sie wacht nachts zwischen Mitternacht und 2 Uhr auf und kann nicht wieder einschlafen. „Das Schlafdefizit setzt mir inzwischen sehr zu.“