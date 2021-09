Sachsen-Anhalts SPD macht Weg frei für Regierung mit CDU und FDP

Magdeburg/MZ - Die SPD-Mitglieder in Sachsen-Anhalt haben den Koalitionsvertrag mit CDU und FDP gebilligt. Bei einer Urabstimmung votierten 63,4 Prozent der teilnehmenden Sozialdemokraten für die Beteiligung an der nächsten Landesregierung. Das gaben die SPD-Landesvorsitzenden Juliane Kleemann und Andreas Schmidt am Sonnabendmittag in Magdeburg bekannt.

Rund 3300 SPD-Mitglieder waren stimmberechtigt. Bei der Beteiligung meldete die Parteispitze einen Rekordwert: 60 Prozent schickten ihr Votum ab. Die Auszählung hatte am Sonnabendvormittag begonnen. Um das Ergebnis bis 12 Uhr geheimzuhalten, mussten die Mitglieder der Zählkommission und andere Anwesende ihre Mobiltelefon abgeben.

Zu den prominenten Gegnern einer Koalition mit CDU und FDP gehört der frühere SPD-Landeschef Burkhard Lischka. Er hatte kritisiert, die SPD habe sich in den Verhandlungen unter Wert verkauft. Auch die Parteijugend, die Jusos, warben für ein Nein. Sie sehen in CDU und FDP „neoliberale“ Parteien, gegen die soziale Politik kaum durchsetzbar sein werde.

Eine Urabstimmung bei der CDU läuft noch bis Dienstag. Das Ergebnis will Parteichef Sven Schulze allerdings erst am Freitag um 14 Uhr offiziell bekanntgeben. Bei drei Regionalkonferenzen, in denen die CDU-Basis die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen diskutierten, gab es allerdings keine schwerwiegenden Einwände. Die Zustimmung der Mitglieder zu einer Regierung unter Führung der CDU und Ministerpräsident Reiner Haseloff gilt als sicher.

Beim kleinsten potenziellen Koalitionspartner, der FDP, entscheidet ein Parteitag über die Regierungsbeteiligung. Am Freitagabend kommen die Delegierten in Magdeburg zusammen. Auch hier rechnet die Parteispitze mit einer deutlichen Mehrheit.

Kommt die sogenannte Deutschland-Koalition für Sachsen-Anhalt zusammen, soll die SPD zwei Ministerien übernehmen. Dabei gelten die beiden jetzigen SPD-Minister Petra Grimm-Benne und Armin Willingmann als gesetzt. Während jedoch Grimm-Benne weiterhin das Ressort für Arbeit und Soziales führen soll, müsste Willingmann in ein neu zu schaffendes Ministerium für Wissenschaft und Umwelt wechseln. Die Verantwortung für die Wirtschaft will die CDU übernehmen.

Ein Bündnis aus CDU, SPD und FDP ist im wiedervereinigten Deutschland ein Novum. In Bremen und im Saarland hatten die drei Parteien bis 1959 zusammen regiert. Eine Neuauflage in Sachsen-Anhalt könnte ein Modell auch für die nächste Bundesregierung sein. FDP-Chef Christian Lindner zieht das Modell einer Ampelkoalition mit SPD und Grünen vor. Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte sich bereits frühzeitig wohlwollend ausgesprochen.