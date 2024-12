Der Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt war Sachsen-Anhalts Behörden schon vor dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt bekannt: Beamte warnten ihn mehrfach vor Straftaten, sie suchten ihn sogar am Arbeitsplatz auf.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Polizei wollte den Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt nur wenige Wochen vor seiner Todesfahrt davon abhalten, Straftaten zu begehen. Im Oktober 2024 habe es eine sogenannte Gefährderansprache an Taleb A. gegeben, erklärte Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Montag in einer Sondersitzung des Ältestenrats im Landtag.