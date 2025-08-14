Ärger in der CDU Sachsen-Anhalts CDU-Fraktionschef Heuer rügt Waffen-Stopp für Israel durch Kanzler Merz
Die Kritik aus der Union an der überraschenden Neuausrichtung der deutschen Israel-Politik reißt nicht ab. Jetzt kommen deutliche Worte aus Sachsen-Anhalt.
14.08.2025, 12:34
Magdeburg/MZ - Der sachsen-anhaltische CDU-Landtagsfraktionschef Guido Heuer stellt sich gegen die Entscheidung zum Teil-Stopp von Rüstungsexporten nach Israel durch Kanzler Friedrich Merz (CDU). „Ich halte die Entscheidung, Israel keine Waffen mehr zu liefern, für falsch“, sagte Heuer am Donnerstag.