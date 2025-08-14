weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Ärger in der CDU: Sachsen-Anhalts CDU-Fraktionschef Heuer rügt Waffen-Stopp für Israel durch Kanzler Merz

Ärger in der CDU Sachsen-Anhalts CDU-Fraktionschef Heuer rügt Waffen-Stopp für Israel durch Kanzler Merz

Die Kritik aus der Union an der überraschenden Neuausrichtung der deutschen Israel-Politik reißt nicht ab. Jetzt kommen deutliche Worte aus Sachsen-Anhalt.

Von Hagen Eichler 14.08.2025, 12:34
Er beruft sich auf die deutsche Geschichte: der Magdeburger Landtagsfraktionschef Guido Heuer.
Er beruft sich auf die deutsche Geschichte: der Magdeburger Landtagsfraktionschef Guido Heuer. (Foto: Ronny Hartmann/dpa)

Magdeburg/MZ - Der sachsen-anhaltische CDU-Landtagsfraktionschef Guido Heuer stellt sich gegen die Entscheidung zum Teil-Stopp von Rüstungsexporten nach Israel durch Kanzler Friedrich Merz (CDU). „Ich halte die Entscheidung, Israel keine Waffen mehr zu liefern, für falsch“, sagte Heuer am Donnerstag.