Ein 23-jähriger Schwarzfahrer ist im Zug von Halle nach Magdeburg erwischt worden. Schuld daran war jedoch seine eigene Prahlerei – vor Polizisten.

Prahlerei mit Folgen: Schwarzfahrer entlarvt sich im Zug direkt vor der Polizei

Unter kuriosen Umständen ist ein Schwarzfahrer im Zug von Halle nach Magdeburg aufgeflogen.

Magdeburg. – Ein Schwarzfahrer ist Mittwochnachmittag durch seine eigene Prahlerei im Regionalexpress von Halle nach Magdeburg aufgeflogen, teilt die Polizei mit.

Demnach habe der 23-Jährige, der kein gültiges Ticket dabei hatte, im Zug versucht, sich vor einem Kontrolleur zu verstecken. Angesprochen auf sein Verhalten, soll er einem anderen Reisenden gegenüber lautstark mitgeteilt haben, dass er kein Ticket besitze und der Kontrolle entgehen wolle.

Schwarzfahrer prahlt im Zug nach Magdeburg mit fehlendem Fahrschein

Weiterhin habe er damit geprahlt, genügend Bargeld für einen Fahrschein dabei zu haben. Nur wolle er keinen kaufen. Was der junge Mann nicht wusste: Im Zug befanden sich zwei Landespolizisten, die das Gespräch mitbekamen.

Angekommen am Bahnhof in Magdeburg, übergaben die zwei Polizisten den Schwarzfahrer an die Bundespolizei. Währenddessen soll der 23-Jährige noch versucht haben, einen Fahrschein über sein Smartphone zu kaufen – vermutlich, um einer Anzeige zu entgehen. Das sei durch die Polizisten unterbunden worden.