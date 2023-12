Kein Corona, dafür gekürzte Musik und höhere Preise: Nach drei Krisenjahren startet die Weihnachtsmarktsaison in Sachsen-Anhalt unter vergleichsweise gewohnten Bedingungen – zumindest fast. Warum sich Besucher bei Preisen und Musik auf Neues einstellen müssen.

Der Weihnachtsmarkt in Halle hat bereits seit Ende November geöffnet. Die Stimmung unter den Marktleuten ist in diesem Jahr optimistisch.

Halle/MZ - Corona, nochmal Corona, Energiekrise und dann auch noch eine Fußball-WM im Winter: Hinter der Weihnachtsmarkt-Branche liegt eine turbulente Zeit. Nach drei Krisenjahren starten die Märkte in Sachsen-Anhalt in dieser Adventszeit nun unter vergleichsweise gewohnten Bedingungen. Das ergab eine MZ-Umfrage unter Veranstaltern im Land. „Wir kehren zur Normalität zurück“, sagte Siegmund Michalski, Organisationschef des Weihnachtsmarktes in Eisleben (Mansfeld-Südharz).