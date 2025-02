In Sachsen-Anhalt sind 2024 doppelt so viele Menschen bei der Arbeit ums Leben gekommen wie im Vorjahr.

Deutlich mehr als im Vorjahr: So viele tödliche Arbeitsunfälle gab es 2024 in Sachsen-Anhalt

Zwölf tödliche Arbeitsunfälle hat es 2024 in Sachsen-Anhalt gegeben.

Magdeburg/Halle (Saale). – Im Jahr 2024 hat es in Sachsen-Anhalt insgesamt zwölf tödliche Arbeitsunfälle gegeben. Das geht aus Daten des Landesamtes für Verbraucherschutz (LAV) hervor. Zwei von diesen Arbeitsunfällen ereigneten sich auf Baustellen.

Insgesamt ist die Zahl der Arbeitsunfälle damit deutlich höher als 2023. Das LAV weist darauf hin, dass die Zahl auch in den vergangenen Jahren stark schwankte. So wurden 2021 zehn Arbeitsfälle registriert, in den beiden Jahren danach waren es jeweils sechs.

Arbeitsunfälle in Sachsen-Anhalt: Zwei Tote im Januar

Bereits Anfang des Jahres, am 14. Januar 2024, kam ein 20-Jähriger bei Baumfällarbeiten ums Leben. In einem Waldgebiet bei Bad Schmiedeberg wurde der junge Mann von einem umfallenden Baumstamm erschlagen.

Mehr zum Thema: Tödlicher Arbeitsunfall: 20-Jähriger stirbt im Wald bei Bad Schmiedeberg

Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer starb am 17. Januar 2024 bei einem Arbeitsunfall am Neuen Sportplatz in Nebra. Der Mann wurde bei Entladungsarbeiten von einem wegrollenden Gabelstapler erfasst und gegen den Laster gedrückt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Lesen Sie auch: Tödlicher Arbeitsunfall in Nebra: Mann beim Entladen von Gabelstapler erfasst

Tödlicher Arbeitsunfall: Drei Männer sterben bei Einsätzen in Calbe, Kabelsketal und Völpke

Im Werk des Umweltmaschinen-Herstellers Doppstadt in Calbe verstarb ein Mitarbeiter am 19. Juni 2024. Der 47-jährige Mann war bei Kranarbeiten unter eine schwere Last geraten. Die Feuerwehr Calbe rückte aus, ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen. Das Gewerbeaufsichtsamt nahm die Ermittlungen auf.

Lesen Sie auch: Tödlicher Arbeitsunfall bei Doppstadt in Calbe - Seelsorger im Einsatz, Kollegen sind geschockt

Bei Balkonarbeiten in Kabelsketal im Saalekreis stürzte am 8. Juli 2024 ein Mann vom dritten in den zweiten Stock. Der 65 Jahre alte Mitarbeiter einer Metallverarbeitungsfirma hatte den Boden abgetragen und war durch den Balkon gebrochen. Er erlag einen Tag später seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Mehr zum Thema: "Durch Balkon gebrochen" - Bauarbeiter gestorben

Auf einem Bauernhof in Völpke im Landkreis Börde war ein Mann am 2. November 2024 zwischen einem Traktor und einer Palette eingeklemmt worden. Der 67-Jährige wollte laut Polizei auf dem Hof etwas ab- oder beladen, als der Traktor ins Rollen geriet und den Mann erdrückte.

Lesen Sie auch: Horror-Unfall in Völpke: 67-jähriger Bauer von Traktor eingequetscht und gestorben

Landesamt für Verbraucherschutz: Mehr Todesfälle auf der Arbeit als in Vorjahren

Trotz der höheren Zahl an Arbeitsunfällen im vergangenen Jahr: Ein direkter Zusammenhang zwischen der Qualität der Arbeitsschutzorganisation in den Unternehmen und der Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle ist laut LAV nicht eindeutig nachweisbar.

Dennoch sei es essenziell, dass Arbeitgeber den gesetzlichen Arbeitsschutzvorgaben entsprechen, um das Risiko schwerer Unfälle zu minimieren, so die Behörde.