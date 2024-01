Während Entladearbeiten ist am Mittwoch ein 40-jähriger Lkw-Fahrer in Nebra ums Leben gekommen. Ein Gabelstapler war ins Rollen gekommen und hatte den Mann erfasst.

Tödlicher Arbeitsunfall in Nebra: Mann beim Entladen von Gabelstapler erfasst

In Nebra ereignete sich am Mittwoch ein schwerer Arbeitsunfall, bei dem ein Mann getötet wurde.

Nebra/cm - Am Neuen Sportplatz in Nebra ereignete sich am Mittwochmorgen ein schwerer Arbeitsunfall. Ein Lkw-Fahrer war mit Entladearbeiten betraut, als sein hinter dem Laster abgestellter Gabelstapler auf der Gefällestrecke wegrollte, den Mann erfasste und gegen das Fahrzeug drückte.

Der 40-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, teilte ein Sprecher des Polizeireviers Burgenlandkreis am Mittwoch mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.