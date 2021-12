Sachsen-Anhalt startet kommende Woche Corona-Impfungen für Fünfjährige

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt will ab kommender Woche erstmals Corona-Impfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren anbieten. „Wir haben in einem ersten Schritt rund 20.000 Impfdosen des Kinderimpfstoffes beim Bund bestellt“, sagte Landesgesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Donnerstag. „Sobald diese ausgeliefert sind, können die Impfangebote in Anspruch genommen werden.“ Sie wünsche sich, dass sich möglichst viele Familien gemeinsam für das Impfen entscheiden.

Die Impfungen sollen bei Haus- und Kinderärzten möglich sein, zudem sollen Landkreise und kreisfreie Städte selbstständig eigene Angebote bekanntgeben. Im Januar sollen weitere Lieferungen des Kinderimpfstoffs folgen, so das Ministerium. Das Vakzin sei schwächer dosiert als bisher verwendete Impfstoffe. Eine Beurteilung und Empfehlung der Ständigen Impfkommission stehe noch aus. Allerdings seien die Sicherheit und Wirksamkeit von über 90 Prozent durch die Europäische Arzneimittelbehörde nachgewiesen. Die Zweitimpfung des Kinderimpfstoffs soll nach drei Wochen erfolgen.