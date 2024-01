Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Sie nutzen Häuser, Büros und ganze Grundstücke, um Verfassungsfeinde zu vernetzen und zu schulen: Rechtsextremisten können in Sachsen-Anhalt auf so viele Immobilien zugreifen wie in keinem anderen Bundesland. 33 rechtsextrem genutzte Immobilien zählt der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt – deutlich mehr als in großen Ländern wie Bayern (18) oder Nordrhein-Westfalen (15), wie aus Zahlen des Bundesinnenministeriums hervorgeht.