Sachsen-Anhalt: Haseloff berichtet live über weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie

Sachsen-Anhalts Landesregierung berät am Dienstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Ab 14 Uhr äußert sich das Kabinett live dazu.

Haseloff bei einer Pressekonferenz. Das Landeskabinett berät am Dienstag über das weitere Vorgehen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.Foto: dpa/ZB/ Klaus-Dietmar Gabbert

Magdeburg/DUR - Die Landesregierung berät am Dienstag über mögliche neue Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt und das weitere Vorgehen in der Pandemie-Eindämmung. Das Kabinett aus CDU, SPD und FDP veranstaltet dazu gegen 14 Uhr eine Pressekonferenz, die live auf dem offiziellen Youtube-Kanal des Landes übertragen wird.

Neben Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) werden auch weitere Regierungsmitglieder zu Wort kommen. Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hatte sich zuletzt für einen härteren Corona-Kurs ausgesprochen, wenn Infektionszahlen und Inzidenzen einen weiteren Anstieg wie bisher verzeichnen.