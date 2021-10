Sachsen-Anhalt feiert Reformationstag - Festkonzert in Wittenberg

Wittenberg/dpa - Mit Gottesdiensten, Andachten, Festen und Konzerten wird am Sonntag in Sachsen-Anhalt der Reformationstag gefeiert. Die Evangelische Kirche in Deutschland lädt zu einem zentralen Gottesdienst in die Schlosskirche Wittenberg. Die Predigt hält der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche (EKD), Heinrich Bedford-Strohm. Später soll in Martin Luthers Predigtkirche, der Stadtkirche St. Marien in Wittenberg, ein Festkonzert mit Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy stattfinden.

Landesweit stehen Veranstaltungen auf dem Programm. Im Merseburger Dom soll die neu gegossene Friede-Glocke erstmals läuten. In Stendal und der Lutherstadt Eisleben (Masfeld-Südharz) sind Festgottesdienste geplant. Die Evangelische Landeskirche Anhalts ehrt traditionell am Reformationstag Ehrenamtliche. Ebenso spielen die Magdeburger Dombläser ihr traditionelles Konzert.

Martin Luther (1483-1546) hat der Überlieferung nach in Wittenberg am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel der Kirche an die Tür der Schlosskirche geschlagen. Das Ereignis gilt als Auslöser der weltweiten Reformation in Kirche und Gesellschaft.