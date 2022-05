Sachsen-Anhalt bleibt vorerst von Dauerregen verschont

Halle (Saale)/MZ - Nach den heftigen Regenfällen in Westdeutschland und Teilen Mitteldeutschlands beruhigt sich laut Meteorologe Dominik Jung die Extremwetterlage in Deutschland erst einmal. „Vielleicht kommt es noch zu ein paar Schauern und Gewittern – auch in Sachsen-Anhalt“, so der Experte des Wetterdienstes Q.met. „Ein solches riesiges Gewitter- und Dauerregengebiet, wie wir es zuletzt im Westen erlebt haben, wird es aber erst einmal nicht geben.“