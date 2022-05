Russland-Embargo: Welche Firmen in Sachsen-Anhalt Sanktionen besonders fürchten

Halle/MZ - Gemächlich, in Schrittgeschwindigkeit fließt russisches Erdöl durch eine Pipeline nach Deutschland. Die rund 3.000 Kilometer lange Rohrleitung beginnt in Samara westlich des Urals. Wirft man dort einen Tennisball ins Rohr, würde er drei Wochen später im Ölbad in der Raffinerie in Leuna (Saalekreis) herauskommen. „Druschba“ - Freundschaft - heißt die Pipeline. Die politische Freundschaft zwischen Deutschland und Russland ist durch den angekündigten Einmarsch russischer Truppen in die Ostukraine nun akut gefährdet. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte Russland am Freitag mit „präzedenzlosen Sanktionen“ im Falle eines Angriffes auf die Ukraine gedroht. Deutschland sei bereit, dafür auch einen hohen wirtschaftlichen Preis zu zahlen. Doch wie hoch wäre der Preis von Sanktionen und möglichen Gegensanktionen für Sachsen-Anhalt?

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<