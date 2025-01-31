Lokale Prominenz aus dem Harz ist am Freitag, dem 31. Oktober, in der MDR-Sendung „Riverboat“ zu Gast: Ob die Sterneköche Robin Pietsch und Luis Hendricks in der Talkshow auch den einen oder anderen kulinarischen Tipp verraten?

Besuch aus Sachsen-Anhalt im „Riverboat“: Robin Pietsch gibt Einblicke in die Sterneküche

Robin Pietsch hat sich als Sternekoch längst einen Namen über den Harz hinaus gemacht. Am Freitag, 31. Oktober, ist er in der MDR-Sendung "Riverboat" zu Gast.

Leipzig. – Ob sie wohl etwas Kulinarisches mitbringen? In der MDR-Sendung „Riverboat“ sind am Freitag, dem 31. Oktober, ab 22 Uhr auch die Sterneköche Robin Pietsch und Luis Hendricks aus dem Harz zu Gast.

Daneben begrüßen die Moderatoren Kim Fisher und Matze Knop zahlreiche weitere Prominente und eine von Halloween begeisterte Gruselhausschmückerin aus Thüringen.

Sterneköche Luis Hendricks und Robin Pietsch zu Gast im MDR

Längst ist der Wernigeröder Koch Robin Pietsch nicht mehr nur den Menschen im Harz ein Begriff. Der 37-Jährige betreibt mit dem „Pietsch“ und dem „Zeitwerk“ gleich zwei preisgekrönte Restaurants in Wernigerode und hat sich mit der Auszeichnung als Sternekoch die Aufmerksamkeit über die Region hinaus gesichert.

Zudem ist er auch regelmäßig im Fernsehformat „Mein Lokal, Dein Lokal“ zu sehen, wo er mit seiner Expertise die Restaurants anderer Gastronomen bewertet.

Auf das „Riverboat“ kommt Pietsch aber nicht allein. Der Fernsehkoch bringt seinen Kollegen Luis Hendricks mit. Das Besondere: Der 26-Jährige ist Deutschlands jüngster Zwei-Sterne-Koch.

Luis Hendricks und sein Chef Robin Pietsch freuen sich über die Auszeichnung mit zwei Michelin-Sternen. Foto: Guide Michelin

Im Juli wurde er für seine Kochkunst, die Gäste im „Pietsch“ in Wernigerode genießen können, vom Guide Michelin ausgezeichnet. Dabei erhielt Hendricks für das Restaurant nicht nur die begehrte Sterne-Auszeichnung, sondern wurde zugleich als bester junger Küchenchef geehrt.

Gerit Kling zu Gast in der MDR-Talkshow „Riverboat“

In Mitteldeutschland geboren und nun deutschlandweit bekannt – das gilt auch für die Schauspielerin Gerit Kling, die im thüringischen Altenburg zur Welt kam. Viele TV-Zuschauer dürften sie vor allem aus Serien wie „Rote Rosen“, „Die Rettungsflieger“ und „Notruf Hafenkante“ kennen.

Neuestes Projekt der 60-Jährigen ist die Fernsehfilm-Reihe „Schule am Meer“, in der sie gemeinsam mit ihrer Schwester Anja Kling zu sehen ist.

Gerit (links) und Anja Kling stehen für die Filmreihe "Schule am Meer" jetzt auch wieder gemeinsam vor der Kamera. Foto: Imago/Eventpress

Das sind die Gäste in der Sendung „Riverboat“ am Freitag, 31. Oktober

Robin Pietsch und Luis Hendricks – Sterneköche aus Wernigerode

– Sterneköche aus Wernigerode Gerit Kling – Schauspielerin

Schauspielerin Oliver Kalkofe – Medienkritiker und TV-Satiriker

Medienkritiker und TV-Satiriker Karsten Speck – Schauspieler und Moderator

Schauspieler und Moderator Florian Künstler – Sänger

Sänger Katrin Sass – Schauspielerin

Schauspielerin Nicole Löwentraut – Halloween-Begeisterte aus Thüringen

Die MDR-Talkshow „Riverboat“ wird in Leipzig produziert. Neben Kim Fisher übernehmen im Wechsel Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert die Moderation.