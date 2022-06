Prozess Urteil gegen IS-Kämpferin Leonora M. aus Sachsen-Anhalt: Beide Seiten legen Revision ein

Die 22-jährige Frau aus Sachsen-Anhalt war Ende Mai wegen ihrer Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien verurteilt worden. Nun legten die Bundesgeneralstaatsanwaltschaft und die Anwälte der Angeklagten Revision ein.