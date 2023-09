Merz in Magdeburg: Dieses Versprechen macht er den Ostdeutschen

bei seiner Rede in Magdeburg Foto: Ronny Hartman/dpa

Magdeburg - Die Menschen in Ostdeutschland sollen Unterstützung beim Aufbau eines eigenen Verrmögens bekommen. Das forderte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz am Sonnabend beim Landesparteitag der CDU in Magdeburg. „Es war bis heute nicht möglich, eine einigermaßen gute Vermögensbildung zu betreiben“, sagte Merz mit Blick auf Ostdeutschland.