Halle/Schnellroda/MZ - Immer wieder geht der Mann im braunen Anzug auf den Fotografen zu. Er bedrängt ihn, schubst ihn. „Hör auf!“, ruft er mehrmals, schließlich schlägt er dem Reporter die Kamera aus der Hand. Zu sehen ist die Sequenz in einem Video, das die Rechercheplattform „Recherche Nord“ in den sozialen Netzwerk Instagram und X hochgeladen hat. Der Mann im braunen Anzug ist Götz Kubitschek, Verleger aus Schnellroda (Saalekreis) und Vordenker des neurechten Spektrums. Am Mittwoch bestätigte er den Vorfall: „Ich schubste Antifa-Fotografen von der Straße und schlug einem die Kamera aus der Hand“, schrieb er in einem Blogbeitrag. Die Polizei ermittele nun wegen Nötigung.

