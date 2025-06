Nicht zum ersten Mal sorgt ein ausgebrochenes Tier in Sachsen-Anhalt für Aufregung. Aktuell beschäftigt der Puma in Braunsbedra Polizei, Veterinäre und Anwohner. Die spektakulärsten Fälle im Überblick.

Sachsen-Anhalt hat schon einige ungewöhnliche Tier-Sichtungen erlebt. Vom ausgebüxten Känguru in Halle über entkommene Affen und Stinktiere bis hin zum aktuellen Puma in Braunsbedra.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Ausgebrochene Zootiere, entflohene Exoten oder frei laufende Wildtiere. Immer wieder sorgen derartige Vorfälle in Sachsen-Anhalt für Aufsehen. Zahlreiche Tiere sind in den vergangenen Jahren aus ihren Gehegen entwischt oder streiften als „Ausreißer“ durch Dörfer und Städte.

Auch aktuell beschäftigt das Auftauchen eines vermeintlichen Pumas am Geiseltalsee in Braunsbedra die Behörden und Einwohner.

Welche weiteren Fälle in Sachsen-Anhalt im Gedächtnis geblieben sind.

Tierpark Dessau: Buntmarder Salina nach Flucht getötet

Anfang 2018 flüchtete Buntmarder Salina aus dem Tierpark in Dessau. Der Publikumslieblich nutzte die Flucht, um in einem Hühnerstall zu wildern und riss dabei 20 Hühner. Das Tier wurde vom Besitzer der Hühner erschlagen.

Ausbruch im Zoo Magdeburg: Schimpansen tricksen Sicherheitsmaßnahmen aus

Im September 2019 haben die Schimpansen Sambala und Sokoto aus dem Magdeburger Zoo einen unerlaubten Ausflug gemacht. Den Tieren gelang es, die Sicherheitseinrichtung der Außenanlage zu überwinden.

Der Zoo wurde daraufhin vorsorglich geschlossen. Später gelang es, die Tiere ohne Betäubung zurück in ihr Gehege zu locken.

Entlaufene Pfau-Henne narrte Zoo-Mitarbeiter in Halle

Im September 2019 entwich aus dem Bergzoo Halle ein Pfau. Das Tier wurde immer mal wieder in der Nähe des Zoos gesichtet, doch alle Fangversuche scheiterten zunächst.

Sobald sich Pfleger näherten, flog der Pfau auf Bäume oder Balkone. Genaugenommen handelte es sich um eine Henne. Erst die Polizei konnte das Tier nach Wochen einfangen.

Affe aus Zoo in Halle ausgebüxt

Auch in Halle war im Mai 2021 ein Affe aus dem Zoo geflüchtet. Der Totenkopfaffe wurde wenig später unter einem Auto entdeckt und zurück in den Zoo gebracht.

Entflohener Python sorgt für Aufregung in Haldensleben

Im Juli 2021 verschwand ein drei Meter langer Netzpython aus einer Wohnung in Haldensleben. Entlang der Ohre legte die Feuerwehr daraufhin eine Vielzahl an Fallen aus.

Sieben Wochen später wurde die Würgeschlange unweit von ihrem ursprünglichen Wohnort in einem Keller gefunden.

Stinktiere aus Tierpark Weißenfels entlaufen

Im April 2023 sind drei Stinktiere aus dem Tierpark in Weißenfels entlaufen. Eines der Tiere konnte im Anschluss mithilfe einer Kastenfalle gefangen werden.

Von seinen Geschwistern fehlt weiterhin jede Spur, der Tierpark stelle die Suche nach ihnen wenig später ein.

Nandus bei Halle und Polleben gesichtet

In Kösseln (Saalekreis) und Polleben (Mansfeld-Südharz) wurden 2024 Nandus, also ein großer Laufvogel, gesichtet. Ob die Tiere irgendwo ausgebrochen sind, weiß bis heute niemand.

Frei laufende Nandus sind in Deutschland allerdings keine Seltenheit mehr. Seit 2000 einige von ihnen aus einer Straußenfarm in Lübeck ausgebrochen sind, werden die südamerikanischen Laufvögel vermehrt in Norddeutschland in freier Wildbahn gesehen.

Känguru läuft in Halle durch die Straßen

Im September 2024 streifte ein Känguru in Halle durch die Straßen. Das Tier, genannt „Herr Goethe“, wurde am Morgen von einem Straßenbahnfahrer entdeckt und gemeldet.

Zuvor ist es aus einem Alpakahof ausgebrochen. Bevor das Beuteltier für noch mehr Verkehrschaos in der Delitzscher Straße sorgen konnte, wurde es eingefangen.

Puma in Braunsbedra unterwegs? Polizei sucht nach Großkatze am Geiseltalsee im Saalekreis

Der Saalekreis hat im Juni 2025 über die Warn-App Nina vor einer frei laufenden Raubkatze am Geiseltalsee in Braunsbedra gewarnt. Ein Video, das der Behörde zugespielt wurde, soll das Tier tatsächlich als Großkatze, womöglich als Puma, zeigen.

Video: Großkatze am Geiseltalsee in Sachsen-Anhalt gesichtet (Video: Saalekreis)

Ein Polizeihubschrauber, das Veterinäramt und weitere Einheiten waren im Anschluss im Einsatz, um das Gebiet abzusuchen. Gefunden wurde das Tier bisher nicht.