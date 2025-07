Der geplante Mammutprozess um den Anschlag in Magdeburg nimmt konkrete Formen an. Nun ist klar: Nach Planungen der Justiz sollen zwei Anwälte Dutzende Betroffene der Todesfahrt vertreten. Warum sich manche Nebenkläger übergangen fühlen.

Magdeburg/MZ - Der erwartete Mammutprozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt, Taleb A., nimmt konkrete Formen an. Im geplanten Strafverfahren um den Anschlag mit sechs Toten rücken nun jene Opfer in den Fokus, die als Nebenkläger im Prozess auftreten wollen: Nach Planungen der sachsen-anhaltischen Justiz soll das Bundesland Dutzenden Verletzten und Hinterbliebenen ein ausgewähltes Anwaltsduo aus Magdeburg für den Prozess zur Seite stellen. Das geht aus einem Justizschreiben an einen Betroffenen hervor, das der MZ vorliegt.