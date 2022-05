Prostituierte in Sachsen-Anhalt: Warum der Sex-Schwarzmarkt im Internet boomt

Keine Arbeit, kein Geld: In der Pandemie sind viele Frauen aus Not in die Illegalität abgewandert. Der Sex-Schwarzmarkt im Internet boomt.

Halle (Saale)/MZ - Im Lockdown war ihre Arbeit verboten, nun sind sie in die Unterwelt abgetaucht: Die vorübergehende Schließung der Bordelle hat zu einem Anstieg der illegalen Prostitution geführt. Laut Bordellbetreibern aus Sachsen-Anhalt sind viele Frauen während des Arbeitsverbots in der Corona-Pandemie in Privatwohnungen ausgewichen und bieten ihre Dienste seitdem schwarz über das Internet an. „Je mehr verboten wird, desto mehr rutschen sie in die Illegalität“, sagte Robert Frickinger, Betreiber des X-Carree in Halle, der MZ.