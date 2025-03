Cold Case in Sachsen-Anhalt Seit zehn Jahren verschwunden: Polizei sucht im Wald bei Stendal erneut nach vermisster Inga

Während eines Besuchs in Wilhelmshof verschwand die damals fünfjährige Inga aus Schönebeck spurlos. Das ist inzwischen fast zehn Jahre her. Was damals geschah, ist trotz Suchaktionen bis heute unklar.