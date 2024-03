Die Polizeiinspektion Stendal hat in 29 Fällen Ermittlungen eingeleitet, weil Drohnen illegal über Bundeswehr-Truppenübungsplätzen flogen. Etwa in Klietz: Dort werden ukrainischen Soldaten an Panzern ausgebildet. Sollen die Drohnen spionieren?

Polizei ermittelt in 29 Fällen wegen illegaler Drohnenflüge über Bundeswehr-Standorten

Militärgelände in Sachsen-Anhalt ausspioniert?

Mehrfach flogen Drohnen seit 2023 illegal über Bundeswehr-Übungsplätze in Sachsen-Anhalt. Sind es Spionagemissionen?

Magdeburg/MZ - Wegen illegaler Drohnenflüge über Bundeswehr-Truppenübungsplätzen in Sachsen-Anhalt hat die Polizei seit vergangenem Jahr insgesamt 29 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das teilte die Inspektion in Stendal auf MZ-Anfrage mit. Ermittelt werde wegen Verstößen gegen das Luftverkehrsgesetz.

In 28 Fällen sei unklar, wer hinter den verbotenen Flügen über gesperrtem Militärgelände steckte. In einem Ermittlungsverfahren sei indes ein Verdächtiger bekannt. „Aus ermittlungstaktischen Gründen können dazu keine weiteren Auskünfte erteilt werden“, erklärte die Polizei.

Sollen Flugdrohnen ukrainische Ausbildungsmissionen ausspionieren?

Bei Flügen dieser Art steht auch die Frage im Raum, ob Bundeswehrstandorte aus der Luft ausspioniert werden sollen. Konkret geht es um den Truppenübungsplatz in Altengrabow (Jerichower Land), auf dem die Bundeswehr Panzereinsätze trainiert, und den Standort Klietz (Kreis Stendal), wo die Bundeswehr ukrainische Truppen ausbildet.

Die Polizei listet nun erstmals die konkrete Anzahl der illegalen Drohnenflüge auf: In Altengrabow gab es zwischen Mai und November 2023 insgesamt 21 Sichtungen. In Klietz waren es demnach neun – zuletzt am 30. Januar, wie die Polizei mitteilt.

Illegale Drohnenflüge wurden nachts in Altengrabow gesichtet

Dass es mehr Sichtungen als Ermittlungsverfahren gibt, kann etwa daran liegen, dass mehrere Flüge zu einem Verfahren zusammengefasst werden.

Anhand der Zahlen wird nun erstmals das Ausmaß möglicher Spionage an Sachsen-Anhalts Bundeswehrstandorten klar. Die MZ hatte bereits vor Monaten über erste dubiose Flüge in Altengrabow berichtet: Gesichtet wurden die Drohnen unbekannten Ursprungs in der Regel zwischen 22 und 0 Uhr. Das spricht eher gegen unbedarfte Hobbypiloten, denn für Nachtflüge ist hochwertige Technik nötig. Nach MZ-Informationen wurde auch der Militärgeheimdienst MAD über die illegalen Flugaktivitäten informiert.

Die Bundeswehr nimmt auf MZ-Anfrage das Wort „Spionage“ zwar nicht in den Mund, alarmiert ist die Truppe aber trotzdem. „Es ist zutreffend, dass die Zahl gemeldeter Vorfälle in der letzten Zeit zugenommen hat“, sagte ein Sprecher des Territorialen Führungskommandos zuletzt. Er betonte, dass „fremde Nachrichtendienste alle technischen Mittel nutzen, um Informationen zu gewinnen“.

Die Bundeswehr verfüge über Technik zur Drohnenabwehr und zur Sicherstellung fremder Fluggeräte. Sie könne auch Drohnenpiloten am Boden ausfindig machen, erklärte das Territoriale Führungskommando. Bundesweit war die Zahl illegaler Drohnenflüge über Militäranlagen laut WDR und NDR im Jahr 2023 auf 446 gestiegen. Im Vorjahr waren es 172.