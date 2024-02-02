Auch in diesem Jahr gibt es wieder große Kontrollwochen der Polizei in Sachsen-Anhalt. Was bereits über die zahlreichen Blitzer-Aktionen bekannt ist.

Auch 2026 führt die Polizei wieder verschiedene Kontrollwochen durch. Darunter ist auch die "Focus on the Road"-Woche in der besonders auf verbotene elektronische Geräte am Steuer geachtet wird.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Zu schnelles Fahren ist eine der häufigsten Unfallursachen. Mit den Blitzermarathons von Roadpol soll für mehr Verkehrssicherheit gesorgt werden. Auch die Polizei in Sachsen-Anhalt nimmt in diesem Jahr wieder an den Aktionen teil.

Was ist das Roadpol-Netzwerk?

Bei den länderübergreifenden Verkehrsüberwachungsaktionen des Roadpol-Netzwerks gibt es regelmäßig verstärkte Kontrollen im ganzen Land mit wechselnden regionalen Schwerpunkten. Der erste Blitzermarathon fand bereits vom 9. Februar bis 15. Februar statt. Kontrolliert wurden dabei verstärkt Lkw und Busse.

Roadpol ist eine Nicht-Regierungsorganisation (NGO), die aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union hervorgegangen ist.

Blitzermarathons in Sachsen-Anhalt: Wann und was wird kontrolliert?

Truck & Bus I 9. bis 15. Februar 2026 Operation Seatbelt 9. bis 15. März 2026 Speed I/Speedmarathon 13. bis 19. April 2026/15. April 2026 (Speedweek) Truck & Bus II 4. bis 10. Mai 2026 Operation Two-Wheelers 1. bis 7. Juni 2026 Alcohol & Drugs 15. bis 21. Juni 2026/19. Juni 2026 (Alcohol & Drugs Marathon) Speed II 3. bis 9. August 2026 (Speedweek) Focus on the Road 5. bis 11. Oktober 2026 Truck & Bus III 16. bis 22. November 2026 Alcohol & Drugs 14. bis 20. Dezember 2026

Was bedeutet "Speed", "Speedweek" oder "Speedmarathon"?

Bei den Speed-Kontrollen stehen zu schnelle Autofahrer im Visier der Polizei. Kontrolliert wird mit Geschwindigkeitsmessgeräten. Bei den Speed-Marathon-Tagen gibt es besonders häufige Kontrollen auf allen Autobahnen, Bundes- sowie Landstraßen.

Video: Blitzermarathon vom 15.4. bis 21.4.2024 in Sachsen-Anhalt Archivbericht: Anna Lena Giesert)

Die Landespolizei setzt laut eigenen Angaben für die Geschwindigkeitsüberwachung verschiedene Verkehrsüberwachungstechnik ein. Neben Hand- und Großmessgeräten sind landesweit auch sogenannte Enforcement-Trailer (Blitzeranhänger) im Einsatz.

Die "Speedweek I" findet 2026 vom 13. bis 19. April statt. Am Mittwoch, dem 15. April, gibt es zudem einen 24-Stunden-Kontrollmarathon. Vom 3. bis 9. August findet eine weitere Aktionswoche "Speedweek II" statt.

Was bedeutet "Truck und Bus"?

Die Aktionswochen sind in Schwerpunkte unterteilt. Beispielsweise kontrollierte die Landespolizei Sachsen-Anhalts in ihrer ersten Aktionswoche "Truck & Bus" vermehrt Lkw und Busse.

Die erste Aktionswoche "Truck & Bus" fand 2026 bereits vom 9. bis 15. Februar statt. Die Polizei Sachsen-Anhalt kontrollierte in dieser Zeit 437 Fahrzeuge. Bei 205 von ihnen wurden Verstöße festgestellt.

Innenministerin Dr. Tamara Zieschang über die Kontrollwoche "Truck and Bus": "Regelmäßige und gezielte Kontrollen im gewerblichen Personen- und Güterverkehr sind für die Verkehrssicherheit unverzichtbar."

Und weiter: "Nur durch dieses konsequente Vorgehen lassen sich gefährliche technische Mängel, überhöhte Geschwindigkeit und Übermüdung am Steuer feststellen, ahnden und weitere Gefahren für den Straßenverkehr unterbinden.“ Vom 4. bis 10. Mai sowie vom 16. bis 22. November sind weitere Kontrollwochen zu dem Thema geplant.

Was ist "Operation Seatbelt"?

In der Woche vom 9. bis 15. März achtet die Polizei während der "Operation Seatbelt" vermehrt darauf, dass Autofahrer Sicherheitsgurte verwenden. Außerdem wird die korrekte Installation von Kindersitzen überprüft.

Was ist "Operation Two-Wheelers"?

Bei der Aktionswoche "Operation Two-Wheelers" dreht sich alles um Motorräder, Mopeds, Fahrräder und E-Scooter. Besonders im Fokus sind hierbei der Zustand der Maschinen, Schutzbekleidung der Fahrer, Sichtbarkeit und Fahrverhalten. Die Aktionswoche findet vom 1. bis 7. Juni statt.

Was bedeutet "Focus on the Road"?

Beim Kontrolltag "Focus on the Road" konzentriert sich alles auf das Thema Ablenkung im Straßenverkehr. Die Polizei achtet vermehrt darauf, ob Verkehrsteilnehmer verbotswidrig Geräte wie Mobiltelefone, Tablets oder Laptops hinter dem Steuer nutzen.

Hier liegt auch der Fokus der Polizei: Kontrolliert werden Ablenkungen vom Autofahren, besonders in elektronischer Form.

Warum gibt es den Blitzermarathon überhaupt?

Eine der verschiedenen Ursachen für Unfälle im Straßenverkehr ist die nicht angepasste Geschwindigkeit. Durch die Polizei-Aktion soll diese Unfallursache bekämpft und auf das allgemeine Problem aufmerksam gemacht werden.

Blitzermarathon: Erhöhung der Verkehrssicherheit oder reine Abzocke?

Den Blitzermarathon und die Speedweek gibt es schon seit vielen Jahren. Beide Ereignisse stehen auch häufig in der Kritik. Oftmals wird bemängelt, dass der hohe Aufwand in keinem Verhältnis zum langfristigen Erfolg stehe. Viele Autofahrer würden sich auf die Blitzerwoche vorbereiten und Raser somit oft nicht in flagranti erwischt werden.

Des Weiteren ist der Zeitraum der Aktion mit einem hohen personellen Aufwand auf Seiten der Polizei verbunden. Neben tausenden Polizisten sind auch zahlreiche Blitzer im Einsatz.

Dennoch halten die meisten Bundesländer daran fest. Die konzertierte Aktion samt vorausgehender Öffentlichkeitsarbeit würde bei vielen Verkehrsteilnehmern ein besseres Bewusstsein für zu hohes Tempo schaffen, so die Begründung.