Die Polizei hat im ganzen südlichen Sachsen-Anhalt eine Woche lang geblitzt. In einem Ort gehörte jedes vierte erfasste Auto einem Verkehrssünder.

Achtung! In diesem Ort im Süden Sachsen-Anhalts ist jeder Vierte als Raser unterwegs

Halle (Saale)/Holleben/DUR. - Die Polizei hat vom 5. bis 11. Februar im südlichen Sachsen-Anhalt die Geschwindigkeit der Autofahrer gemessen und dabei zahlreiche Verkehrssünder erfasst. Zwei Orte stechen dabei besonders heraus, von der in einer sogar jeder vierte Fahrer mit einem Bleifuß unterwegs gewesen sein soll.

Demnach sollen die Orte Halle (Saale) und Holleben als traurige Spitzenreiter die Statistik der Beamten anführen, wie die Polizei mitteilt. Doch die während in Halle insgesamt die meisten Autos von der Kontrolle erfasst wurden (13.291), wovon aber lediglich 394 zu schnell unterwegs waren, sticht Holleben nochmals unter den beiden Anführern der Tabelle hervor.

Demnach waren die Autofahrer in Holleben deutlich weniger zimperlich unterwegs, als in allen anderen Blitzer-Regionen im Süden Sachsen-Anhalts: Von 871 gelaserten Fahrzeugen überschritten dort 219 die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Damit stellte der Ort nahe Halle den Rekord an gemessenen Temposündern auf.

Die wenigsten Verstöße gab es übrigens in Kirchscheidungen im Burgenlandkreis. Dort waren nur drei von 225 gemessenen Autos zu schnell.