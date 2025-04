Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) stellte am Mittwoch in Magdeburg neue Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität vor.

Magdeburg/MZ - So viele politisch motivierte Straftaten hat die Polizei in Sachsen-Anhalt noch nie innerhalb eines Jahres registriert: 2024 zählten die Sicherheitsbehörden mit 4.008 Delikten einen neuen Höchststand, das waren knapp 1.000 mehr als im Jahr zuvor. „Eine wehrhafte Demokratie darf solche Straftaten nicht hinnehmen“, sagte Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Mittwoch in Magdeburg bei der Vorstellung der neuen Zahlen. Den „überdeutlichen Schwerpunkt“ würden rechts motivierte Delikte ausmachen, erklärte die Ministerin. „Dort gibt es einen massiven Anstieg.“