Mit etwas Glück konnte man in Sachsen-Anhalt wieder Polarlichter sehen. Das seltene Naturschauspiel erstrahlte den Himmel über Sachsen-Anhalt in Grün- und Violett-Tönen.

So schön! Polarlichter lassen Himmel über Sachsen-Anhalt wieder farbenfroh leuchten

Auch in Sachsen-Anhalt konnten Polarlichter am Himmel gesehen werden.

Calbe. - Violette Polarlichter haben in der Nacht in Sachsen-Anhalt am Himmel geleuchtet. Das seltene Naturschauspiel war etwa über Calbe im Salzlandkreis zu beobachten, wie auf Fotos zu sehen ist.

Auch in Brandenburg erstrahlte der Himmel in Grün- und Violett-Tönen. Der amerikanische Atmosphärendienst NOAA hatte für Mittwoch einen geomagnetischen Sturm der zweithöchsten Stufe G4 gemeldet.

Auch interessant: Mondfinsternis, Blutmond und Supermond: Wann die Naturphänomene beobachtet werden können

In den sozialen Netzwerken posteten Nutzer zahlreiche Fotos zu ihren Sichtungen von Polarlichtern.

Ob es in den nächsten Tagen weitere Polarlichter am Nachthimmel zu sehen gibt, ist ungewiss. Denn laut den Wetterprognosen ist mit Wolken zu rechnen.

Lesen Sie auch: Vorhersage-Apps und Co.: Wie man die nächste Polarlicht-Show garantiert nicht verpasst

Polarlichter in Sachsen-Anhalt sichtbar

Das Lichtspiel am Himmel wird von energiereichen Sonnenwindpartikeln ausgelöst, wenn sie bei Eruptionen auf der Sonnenoberfläche mit hohen Geschwindigkeiten ins Weltall geschleudert werden und dann auf das Erdmagnetfeld treffen.

Laut Deutschem Wetterdienst können die Polarlichter bei starken solaren Ausbrüchen bis in die mittleren Breiten beobachtet werden. Bereits im vergangenen Jahr hatte es in Deutschland mehrfach Sichtungen von Polarlichtern gegeben.

Frühling und Herbst seien statistisch gesehen die besten Jahreszeiten, um in Deutschland Polarlichter zu entdecken.