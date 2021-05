Platz hinter Haseloff: CDU-Spitze empfiehlt neue Frau anstelle von Stahlknecht

Magdeburg - Sachsen-Anhalts CDU-Vorstand empfiehlt, mit Sandra Hietel auf Listenplatz 2 in die Landtagswahl im Juni zu ziehen. Die Christdemokratin aus Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) soll somit direkt hinter Spitzenkandidat und Ministerpräsident Reiner Haseloff auf der Landesliste stehen. CDU-Generalsekretär Sven Schulze sagte der MZ am Dienstagabend, im Landesvorstand habe es keine Gegenstimme gegen Hietels Platzierung ...

Platz 2 auf der Vorschlagsliste war vakant geworden, weil Ex-Landeschef Holger Stahlknecht ihn zur Verfügung gestellt hatte. Zunächst hatte der CDU-Kreisvorstand Börde die 32-jährige Eileen Koch für Platz 2 vorgeschlagen. Der Vorstoß fiel am Dienstag aber im Landesvorstand durch, so Schulze. Koch gilt als landespolitisch unerfahren, ihre Vorschlag auf dem prominenten Listenplatz als umstritten.

Nun also Sandra Hietel. Die 1981 in Gardelegen geborene Christdemokratin ist seit 2011 Mitglied im Landesvorstand und arbeitet in der Landtagsfraktion als Pressesprecherin. Auf der Vorschlagsliste des CDU-Vorstands ist sie die einzige Frau bis hinab zu Platz 15.

Die Frauen-Union hatte im Vorfeld der Sitzung am Dienstag eine Alternativliste vorgelegt und für deutlich mehr Frauen auf den vorderen Plätzen getrommelt. Der Vorstoß scheiterte aber. Schulze sagte, die Partei werde die Diskussion fortführen. „Ich bin mir sicher, dass unsere kommende Landtagsfraktion deutlich weiblicher wird“, so Schulze.

Nach aktuellem Stand soll die CDU-Liste zur Landtagswahl auf einem Parteitag am 20. Februar gewählt werden. (mz)