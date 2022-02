Pflegeheime in Sachsen-Anhalt: Gefährden Mitarbeiter die Bewohner?

Die Zahl der Corona-Toten in einem Salzwedeler Altenheim erhöhte sich am Mittwoch von zwei auf vier.

Magdeburg/MZ - Nach dem tödlichen Corona-Ausbruch in einem Altmärker Pflegeheim appelliert Landesgesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) an alle Beschäftigten in der Pflege, sich zum Schutz der Bewohner impfen zu lassen. „Wer in einem solch sensiblen Bereich wie der Pflege arbeitet, muss sich seiner Verantwortung bewusst sein“, sagte sie der MZ. Einen Überblick darüber, wie viele Pflegekräfte geimpft sind, hat sie nach eigenen Angaben nicht. Das Ministerium erklärte auf MZ-Anfrage, dass es auch keinen Versuch gemacht habe, den Impfstatus bei den Heimbetreibern abzufragen.