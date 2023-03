Magdeburg/DUR - Pünktlich zu Ostern kommen hier die besten Osterfeuer im nördlichen Sachsen-Anhalt. In welchen Regionen lohnt es sich am Osterwochenende, für einen schönen Abend bei lodernden Flammen vorbeizuschauen?

Region Staßfurt

am Donnerstag, 6. April:

19:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Hohenerxleben (Bodestraße, Kreisstraße in Richtung Löbnitz, Flutwiese hinter der Bode rechts)

am Samstag, 8. April:

17:00 Uhr bis 22:00 Uhr in Athensleben (Dorfplatz vorm Dorfgemeinschaftshaus)

18:00 Uhr bis 1:00 Uhr in Löderburg (Laakestraße, alte Deponie)

17:00 Uhr bis 24:00 Uhr in Atzendorf (Hauptstraße, alte Eisfabrik/Kühlhaus)

18:00 Uhr bis 1:00 Uhr in Brumby (Üllnitzer Straße, Sportplatz)

19:00 Uhr bis 21:30 Uhr in Üllnitz (Festwiese zwischen Üllnitz und Glöthe)