Warum Sachsen-Anhalts Beauftragter für die Opfer der SED-Diktatur mehr Ostdeutsche am Bundesverfassungsgericht fordert.

Johannes Beleites, Beauftrager für die Opfer der SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt

Halle/MZ. - Nach der geplatzten Wahl von Richtern für das Bundesverfassungsgericht fordert Sachsen-Anhalts Landesbeauftragter für die Opfer der SED-Diktatur, Johannes Beleites, mehr Ostdeutsche am höchsten deutschen Gericht. Man solle die gescheiterte Wahl zum Anlass nehmen, bei der Kandidatenauswahl stärker Menschen aus Ostdeutschland zu berücksichtigen, so Beleites am Montag: „Demokratie hat immer auch etwas mit Repräsentation zu tun.“